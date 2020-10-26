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Бут предрек США начало гражданской войны в ночь после выборов

Бут предрек США начало гражданской войны в ночь после выборов
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, предрек США новую гражданскую войну, которая может начаться в ночь после дня выборов.

Об этом написал в переписке с корреспондентом РИА Новости сам россиянин, следящий за американской предвыборной кампанией из спецблока коммуникационного контроля федеральной тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс.

"Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдет в учебники истории, как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения", - написал Бут.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Американцы будут выбирать президента на четыре года, 33 сенаторов на шесть лет и всех 435 членов палаты представителей на два года.


Ираном или Китаем", - добавил россиянин.
# Россия
По материалам: ria.ru

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