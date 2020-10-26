C розовой ленточкой: бьюти-средства, участвующие в кампании по борьбе с раком груди

Вадим Карасев

Октябрь — Месяц борьбы против рака груди, который был объявлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1993 году. В течение месяца (и в последующий период) многие бренды, специализирующиеся на моде и красоте, создают лимитированные коллекции и запускают кампании, направленные на повышение осведомленности об этой болезни. Например, марка Estée Lauder собирает средства на исследования рака груди уже 28 лет подряд. Мы собрали бьюти-продукты с розовой ленточкой, купив которые, можно помочь тем, кто в этом так нуждается.

Сыворотка Advanced Night Repair с браслетом в виде розовой ленточки, Estée Lauder (8 200 руб.)

Запаситесь сывороткой-бестселлером от Estée Lauder в октябре, пока компания жертвует 20% от розничной цены своего культового продукта в Фонд исследования рака груди. Продукт обещает бороться с визуальными признаками старения кожи, вызванными негативным воздействием окружающей среды.

Если верить многочисленным восторженным отзывам, то уже спустя месяц использования (как раз хватит флакона) кожа будет выглядеть более гладкой, ровной и сияющей.





Крем Crème de la Mer, La Mer (13 200 руб. за 30 мл)

Увлажняющий крем La Mer, с которого начиналась история марки, вышел в лимитированной упаковке. Средство с насыщенной текстурой отлично подойдет на осенне-зимний период и обещает спасти кожу от сухости благодаря хваленому коктейлю Miracle Broth и экстракту лаймового чая.





Матирующий гель с иван-чаем Original Skin, Origins (2 550 руб.)

В поддержку Фонда исследований рака молочной железы Origins выпустил гель с иван-чаем Original Skin и симпатичную косметичку с розовым логотипом бренда.

Средство — находка для обладательниц смешанной кожи: крем на водной основе надежно матирует жирные участки кожи (бонусом будет легкий эффект заблюренных пор) и увлажняет сухие.





Дуэт помад Powerful Pink Luxe Matte Lip Color Duo, Bobbi Brown (около 3 800 руб.)

В набор Powerful Pinks Luxe Matte Lip Color Duo входят два матовых оттенка Boss Pink и Razzberry. Они обеспечивают комфортное покрытие, при этом никакого ощущения стянутости и сухости. Держится почти весь день (обещают аж 12 часов), переживет и утренний кофе, и перекус, не поплывет и не потускнеет. Цвета можно "примерить" прямо на сайте марки.





Крем для рук Hand Relief Pink Ribbon, Aveda (1 850 руб.)

Aveda уже второй сезон выпускает увлажняющий крем для рук с ароматом вишни и миндаля, чтобы поддержать исследования рака груди. Традиционно осенью марка "переодевает" свой классический зеленый тюбик крема для рук и украшает его розовой лентой (Pink Ribbon). Цвет и символ, призванные повысить осведомленность о причинах заболевания, были выбраны в 1992 году Эсте Лаудер.





В составе крема — масло андиробы (оно отвечает за восстановление защитного барьера кожи), витамины А и Е (они защищают от сухости), масло пенника лугового (увлажняет), а молочная кислота из сахарной свеклы нежно отшелушивает кожу.

Пахнет средство нотами 25 органических экстрактов растений и цветов, включая иланг-иланг, петигрен и лаванду.

Увлажняющий лосьон Dramatically Different Moisturizing Lotion+, Clinique (1 399 руб.)

Clinique выпустил лимитированное издание увлажняющего крема — Dramatically Different Moisturizing Lotion+ объемом 200 мл. Формула средства в этом году слегка изменилась, стала еще более эффективной. Теперь, по словам создателей, защитный барьер кожи восстанавливается на 54% уже через восемь недель использования, а уровень увлажненности кожи повышается в два раза на протяжении всего дня. При этом любимая миллионами текстура крема осталась такой же шелковистой и нежной.





Крем для шеи и области декольте Anna Sharova (1 300 руб.)

Российские бренды тоже не отстают. Вот и марка косметики Anna Sharova выпустила крем для шеи и области декольте, приурочив это ко Всемирному месяцу борьбы против рака груди.

Мы хотели напомнить женщинам о важности самодиагностики. Регулярные обследования у маммолога необходимы, но не стоит забывать о самодиагностике. Она позволяет обнаружить признаки рака груди на ранних стадиях и предотвратить его развитие, — сказала Анна Шарова, косметический химик-технолог, основатель бренда.

В составе крема — экстракт цветков анигозантоса (в народе его называют лапки кенгуру), который увеличивает синтез коллагена и эластина и обеспечивает лифтинг-эффект.





Крем-масло Protection Cream-Butter, Shine Is (545 руб.)

Молодой российский бьюти-бренд в этом году присоединяется к глобальной акции. Он представил свой бестселлер Protection Cream-Butter в специальной упаковке. Это крем-масло для обезвоженной кожи, который можно наносить на губы, лицо, руки и тело.

В составе бальзама — масло ши и жожоба, а также комплекс активных компонентов. В течение октября каждый покупатель продукта получит в подарок специально созданную переводную татушку от Miami Tattoos. А средства от продажи перечислят на исследования и обучение российских специалистов — в Российскую ассоциацию маммологов.



