Цена голоса – 500 грн: в Киеве разоблачили "карусель" на выборах с участием жителей Луганщины

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Для искажения результатов местных выборов, которые прошли в Украине 25 октября, некоторые не совсем чистые на руку граждане привезли в Киевскую область жителей Луганщины, намереваясь устроить с помощью так называемую «карусель».

Об этом сообщили областном управлении Нацполиции.

Суть «карусели» заключается в том, что избирателю перед входом на участок дают уже заполненный бюллетень, который он должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и отдать организатору. За это избиратель получает денежное или другое ценное вознаграждение.

Сообщается, что участников предполагаемой «карусели» — 24 жителей Луганской области — привезли в столицу поездом «Попасная — Киев» и отвезли автобусами в поселок Гатное.

Но по дороге их остановили силовики. Всех участников «карусели» и водителя автобуса доставили в отдел полиции.

«Мы установили всех участников „карусели“, среди которых и организатор. Они задержаны, им сообщено о подозрении. Цена голоса — 500 гривен», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Ранее в Киеве предотвратили «карусель» с участием жителей Днепропетровской области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Хмельницкой области зафиксировано необычное нарушение на местных выборах — на одном из избирательных участков глава избирательной комиссии пришел на рабочее место пьяным.

Фото: npu.gov.ua