Чехам предлагают турпоездки в Россию за вакциной от коронавируса

Алексей Вольцев

В чешской столице появилось туристическое агентство, которое предлагает своим клиентам поездки в Россию за вакциной от коронавируса. С таким предложением выступил пражский бизнесмен русского происхождения Андрей Константинов.

«Я хотел дать чехам связь с Россией, потому что Россия — первая страна, разработавшая вакцину», — заявил он, добавив, что хочет сделать прививки доступными для нерусского населения.

При этом он отметил, что хотя вакцина должна быть в первую очередь предназначена для удовлетворения внутренних потребностей, получить ее для туристов не проблема.

«У меня уже есть контракты с лучшими клиниками Москвы, платная вакцинация — не проблема», — заявил бизнесмен.

По словам Константинова, клиент, оплачивающий эту поездку, должен сначала получить официальное приглашение из клиники. На основании этого заказчик получит визу на время, необходимое для вакцинации. Вакцина вводится двумя дозами с интервалом 21 день.

«А если не сработает, я верну деньги», — говорит Константинов, комментируя возможность отказа клиники от вакцинации иностранцев.

Как отметил бизнесмен, только за бронирование этого «лечебного тура» заказчик заплатит 3 тыс. крон (около $ 130). Помимо необходимых разрешений и получения визы, условием участия также является медицинское обследование, отрицательный тест на коронавирус и отрицательный тест на антитела, так как в этом случаев вакцина вообще не имеет смысла для клиента. Общая же стоимость пребывания зависит от требований клиента и может составлять от 30 тыс. крон (около $ 1 300).

«Это зависит от того, хочет ли он лететь на самолете в более высоком классе, в каком отеле хочет жить, на какой машине он хочет, чтобы его забрали в аэропорту», — пояснил Константинов, добавив, что это именно то, чем его офис обеспечивает во время поездки.

При этом он заметил, что клиент, «может выбрать, будет ли он делать первую прививку, а затем оставаться в России на три недели и отдыхать там де-факто, мы организуем для него программу, театр, музей, цирк через наших партнеров, или он может вернуться домой, подождать и снова приехать за второй вакциной через три недели». По словам Константинова, первые клиенты могут поехать за вакциной примерно через месяц.

«Пока мы составляем список кандидатов, с которыми постепенно начинаем оформлять необходимую документацию», — сказал он, отметив, что их уже около десятка.

В то же время, бизнесмен подчеркнул, что не видит в своей инициативе никакой выгоды.

«Никто мне не поверит, но я делаю это с человеческой точки зрения. Мне 67, и я очень удивлен и расстроен тем, как изменилось человечество», — объясняет он свою мотивацию и добавил, что получает «только первые 3 тыс. из первоначального бронирования, из которого я плачу своим сотрудникам, организующим весь процесс поездки клиента».

Напомним, вакцина против коронавируса под названием Sputnik V была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в Москве. В России уже началось ее применение, в первую очередь, среди медперсонала. При этом заявку на бесплатную вакцинацию может подать любой желающий. В то же время чешские власти пока не хотят комментировать новую вакцину из-за отсутствия всей доступной информации. Кроме того, Государственное управление по контролю за наркотиками и Минздрав Чехии не рекомендуют такие способы вакцинации людей.