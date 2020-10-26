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Coral Travel объявил свои планы на зимний сезон

Coral Travel объявил свои планы на зимний сезон

Туроператор Coral Travel раскрыл своим розничным партнерам данные о полетных программах и ассортименте туров на зимний сезон 2020/21 годов. Расширены предложения по Турции, Танзании. Рассматривает туроператор и возможность постановки чартеров на Юг России.

Презентация планов Coral Travel и Sunmar прошла 23 октября в ходе мероприятия для розничных партнеров туроператора – Thank You Party в отеле Rixos Premium Belek.

Мероприятие для ключевых партнеров компании в Анталье по традиции открыл коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан. Он подчеркнул, что сложный период, в который вступила вся мировая туристическая отрасль в 2020 году из-за пандемии, выводит на первый план вопросы эффективного партнерства, где каждая сторона должна проявить свои лучшие качества.

«Хочу искреннее поблагодарить всех агентов, которые сотрудничают c Coral Travel. Мы всегда были ориентированы на вас и, надеюсь, за это очень непростое время доказали, что можем быть вам надежными партнерами. Пандемия окончится, и наш с вами бизнес будет лучше, чем в 2019 году, если мы продолжим поддерживать друг друга», – сказал г-н Юналан.

На зимний сезон туроператор Coral Travel запланировал сделать акцент на 6 основных направлениях с различными полетными программами


ПОЛЕТНАЯ ПРОГРАММА CORAL TRAVEL НА АНТАЛИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ

В зимнем полетном расписании Coral Travel планирует с ноября летать чартерами в Анталью из 10 городов России: это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Пермь, Уфа.

В ассортименте компании на этот период представлено большое количество отелей класса 5* Deluxe с подогреваемыми бассейнами, в числе рекомендованных – отели цепочек MAXX Royal, Rixos, Delphin, Sueno, а также отель Xanadu High Class 5*.


ГОРНОЛЫЖНАЯ ТУРЦИЯ: РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА И ГЕОГРАФИИ

В этом зимнем сезоне Coral Travel предложит туристам-горнолыжникам не только уже ставшие традиционными предложения туров на чартерах Royal Flight в Кайсери ((курорт Эрджиес) из Москвы и в Эрзурум (курорт Паландокен) – из Москвы и Санкт-Петербурга (подробности полетной программы можно найти здесь).

При этом туроператор планирует добавить к своей полетной программе в Кайсери и Эрзурум еще три города в ближайшее время. Отметим, что в Паландокене/Эрзуруме и Эрджиесе/Кайсери у туроператора есть широкая отельная база, в том числе гарантированные места в отелях класса 4* и 5*.  

Впервые Coral Travel в этом году анонсировал и пакетные туры на горнолыжные курорты Западной Турции – Улудаг и Карталкая. Туры будут формироваться на базе полетной программы туроператора в Стамбул.


ЗИМНИЕ ЧАРТЕРЫ CORAL TRAVEL В СТАМБУЛ

Впервые в этом году реализуется и чартерная полетная программа Coral Travel в Стамбул, базирующаяся на рейсах авиакомпании Royal Flight из Москвы (начиная с 25.12. 2020 г до весны 2021 года). Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по средам и субботам.

Под чартерную программу Coral Travel существенно усилил «наземную» часть в Стамбуле: сейчас у туроператора в ассортименте более 400 стамбульских отелей, включая 5* Deluxe. Из этого количества порядка 350 отелей – на моментальном подтверждении.

На базе полетной программы в Стамбул будут формироваться не только городские турпакеты (перелет + отель), но, как уже было сказано выше, и горнолыжные туры на курорты Улудаг и Карталкая (трансфер 1,5-2 часа), и насыщенные экскурсионные программы. Например, такие, как 5-дневный экскурсионный тур «Классический Стамбул», и 8-дневные программы с Каппадокией: «Золотое Кольцо Турции» и «Стамбул+Каппадокия».

Подробнее об экскурсионных турах российских туроператоров в Турцию этой осенью и зимой можно прочесть здесь.


ЭКЗОТИКА: ТАНЗАНИЯ И КУБА

Из экзотических направлений у Coral Travel акцент сделан на Танзанию (Занзибар). Чартеры партнерской Royal Flight начнут летать в Стоун-Таун на Занзибар из 7 городов России (Москва, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск) с 29 октября (подробности полетной программы, ассортимента и цен – по этой ссылке).

В Coral Travel отмечают, что готовы полностью обеспечить всех туристов комфортным проживанием. У туроператора на направлении работает сильная местная принимающая компания под контролем группы ODEON Tours.

Совсем недавно появилась в ассортименте Coral Travel и Куба (островные курорты Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария). В этом зимнем сезоне туроператор планирует летать на Кайо-Коко и в аэропорт Санта-Клары (откуда формируются туры на Кайо-Санта-Мария) из Москвы.

Напомним, что авиакомпания Royal Flight, на бортах которой и планируется кубинская чартерная программа, уже получила допуски Росавиации на эти маршруты.

Что касается Мальдив и ОАЭ, то на этих направлениях компания формирует туры на регулярных рейсах.


РОССИЯ: НОВИНКИ И ЧАРТЕРЫ

В России в этом зимнем сезоне Coral Travel предложит расширенный ассортимент турпродукта. В российском портфеле Coral Travel на этот период – более 560 объектов размещения различного уровня и экскурсионные туры по 10 регионам РФ.

Туроператор сформировал горнолыжные турпакеты на регулярных рейсах в Сочи, Домбай, Приэльбрусье. Новинка этого сезона – турпакеты на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

Coral Travel также предложит оздоровительные и SPA-туры на курорты Кавказских Минеральных вод, Сочи, Анапу, Геленджик, на Алтай и в Подмосковье.

Экскурсионные туры по России туроператор этой осенью и зимой предлагает в Санкт-Петербург, по городам Золотого Кольца, в Москву, Казань, Калининград, Великий Устюг, в Карелию, на Алтай, Камчатку и Байкал.

Полетная программа по всем внутрироссийским направлениям пока рассчитана на регулярных рейсах, однако в компании отметили, что сейчас Coral Travel рассматривает возможность постановки собственных чартерных программ в Сочи и Минеральные Воды на зимний период.  

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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