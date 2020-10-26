Даже незначительная примесь эстрогена в воде ведет к снижению числа самцов у рыб

Вадим Карасев

Биолог Латонья Джексон (Latonya Jackson) из Университета Цинциннати и ее коллеги экспериментально подтвердили, что даже небольшие примеси человеческих половых гормонов в пресной воде могут оказать сильное влияние на живущих в ней рыб.

Эксперимент проводился на рыбах вида гетерандрия формоза, или гетерандрия флоридская (Heterandria formosa), известных российским аквариумистам под названием «формоза». В природе они живут в водоемах юго-востока США, от Южной Каролины до Джорджии, Флориды и Луизианы. Это самая маленькая рыба Северной Америки и одна из самых маленьких в мире. Длина самцов гетерандрии формоза достигает всего двух сантиметров, а самок — трех. Рыбы эти живородящие и очень плодовитые, они могут приносить потомство каждые 28 дней.

В ходе эксперимента рыбы содержались в воде с содержанием женского полового гормона эстрогена в концентрации 5 нанограммов на литр (в природных условиях возле очистных сооружений эта концентрация может быть в 16 раз выше). Исследователи обнаружили, что в этих условиях у рыб рождалось меньше потомства и среди этого потомства снижается доля самцов.

По словам ученых, источником эстрогена в пресной воде становятся лекарственные препараты и оральные контрацептивы, содержащие синтетический эстроген (17α-этинилэстрадиол). Источником загрязнения становятся не только препараты, сознательно выброшенные людьми в канализацию, но и остатки веществ, не усвоенных организмом и выделившихся с мочой. «Всё, что вы смываете в унитаз или бросаете в раковину, попадет в водопровод, — говорит Латонья Джексон. — Наши системы очистки сточных вод хороши для удаления многих вещей, но они не предназначены для удаления фармацевтических препаратов».

Исследование было опубликовано в журнале Aquatic Toxicology.