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Для модников и домоседов: выбираем обувь на все случаи жизни в новых лукбуках

Для модников и домоседов: выбираем обувь на все случаи жизни в новых лукбуках

В очередной подборке лукбуков присматриваем новую обувь. Главные осенние тренды собраны в коллекции 2Mood x Portal, линейка Eritage погрузит в ностальгию по стилю 90-х, ну а домоседов ждут яркие утепленные Crocs!

1.2Mood x Portal

Бренд обуви Portal и бренд одежды 2Mood снова объединили силы, чтобы создать оптимальный осенний гардероб, где все вещи отвечают трендам и легко комбинируются. В обувной линейке можно найти ботинки на грубой подошве, казаки, а также сапоги и туфли на маленьком каблуке kitten heel.


2.Eritage

Eritage — это новый российский бренд, созданный весной 2020 года. Точнее будет сказать, что он появился благодаря реорганизации бренда Hatter In Boots — линейку обуви решили выделить в отдельный проект.

Вся обувь производится в Москве в мастерской небольшими партиями — создатели делают ставку на "медленную" моду и не хотят потворствовать перепроизводству. Кроме того, в мастерской могут выполнить индивидуальный заказ или кастомизировать предложенную модель. Лукбук осенне-зимней коллекции вдохновлен стилистикой 90-х. Стоимость представленных моделей — от 10 600 до 13 500 рублей.


3.No One

Лукбук No One сезона осень-зима посвящен теме городского стиля. Элегантные, практичные или нарядные — правильно подобранная пара обуви удачно дополнит любой образ.

Ботильоны цвета слоновой кости на шнуровке и устойчивом каблуке Greymer подойдут для тех, у кого есть планы и на день, и на вечер, элегантные вечерние туфли Casadei на высокой тонкой шпильке дополнят роскошный образ, ну а динамичные любители практичности оценят кроссовки.


4.Premiata

В лукбук новой коллекции, который снимали в доме Наркомфина, вошли обновленные модели уже хорошо знакомых поклонникам бренда мужских и женских кроссовок.

Ну а если хочется чего-то совсем нового, то стоит обратить внимание на модель ботинок Midtreck, при создании которых дизайнеры взяли за основу обувь для хайкинга. Мощный протектор, высокое голенище, непродуваемый нейлон делают модель не только модной, но и по-настоящему надежной в любую непогоду.


5.Crocs

Этой осенью бренд представил несколько ярких новинок. Разгонять сезонную хандру, даже если приходится сидеть дома, можно с яркими моделями с радужными и "звериными" принтами. Дополнительный бонус — модели утепленные.

Ну а те оптимисты, кто уже нацелен на лето, вдохновятся новой коллаборацией Crocs с Джастином Бибером и его брендом Drew. Модели в фирменном желтом цвете украшены шармами, подчеркивающими позитивный взгляд на мир.



6.Geox

В новой коллекции Geox можно найти обувь на разные случаи жизни: от практичных повседневных моделей до классических лодочек. В производстве бренд использует запатентованные технологии, улучшающие циркуляцию воздуха, а также повышающие комфорт для стопы.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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