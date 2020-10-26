До 45% больных коронавирусом в Подмосковье пришлось подключить к ИВЛ

Лидия Мартынова

К аппаратам искусственной вентиляции легких и кислородного оборудованию в Московской области подключены почти 4 тысячи больных Covid-19, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Бытует мнение, что якобы вторая волна легче. Это не так. У нас и на ИВЛ люди лежат, и с кислородом — почти 4 тысячи. То есть порядка 40−45%», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Также он заявил, что всего в мероприятиях по борьбе с коронавирусом в Подмосковье задействовано 30 тысяч медиков.

По данным на 25 октября, в Подмосковье выявлено 83 748 случаев Covid-19. 62 375 заболевших выздоровели, 1 541 пациент скончался.