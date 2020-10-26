«Дуда убирайся!» и святотатство в костёлах: Польша превращается в майдан
Очередная акция протеста сторонников либерализации законов об абортах в Польше ознаменовалась поддержкой фермеров, а также представителей ЛГБТ-движения.
По центру Варшавы минувшей ночью прошлось несколько тысяч человек. Демонстранты скандировали:
Также протестующие выкрикивали нецензурные лозунги, оскорбляющие президента, премьер-министра, правящую партию и церковные власти. На тротуаре перед президентским дворцом демонстранты написали чёрной краской: «Duda wypierdalaj!» (на литературный русский язык фразу можно перевести как «Дуда убирайся!»).
Возле юридического института Ordo Iuris, известного своей консервативной позицией относительно христианских семейных ценностей, протестующие забросали полицейских яйцами, а также запустили в стражей порядка сигнальные ракеты.
К протесту присоединились фермеры из района Вислянских Жулав. Тракторы, увешанные разного рода плакатами, медленно следовали за участниками демонстрации, что вызвало трудности с дорожным движением.
Кроме того, участники беспорядков проникли в костёлы, устраивая там «страйки» (сидячие забастовки). Архиепископ Станислав Гондецкий публично выразил сожаление, что из-за акций протеста верующие не смогли помолиться в церквях.
Ранее ИА Newstes сообщало о том, что во время беспорядков полицейские избили евродепутата Мачея Копца.
Телеграм-канал «Из Польши. на Русском» уточняет, что на сегодня, 26 октября, назначено более 50 протестов и митингов по всей Польше. Кроме того, польскоязычные диаспоры намерены организовать пикеты в Британии, Франции и Швеции. Таким образом, Польша, бунтующая уже пятые сутки, превращается в то, чего она усиленно готовила как на Украине в 2014 году, так и в Белоруссии в 2020 году. Как нельзя кстати здесь подходит изречение из Библии: «Ибо что посеешь, то и пожнёшь».