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Два журналиста радио Sputnik стали лауреатами конкурса "Патриот России"

Два журналиста радио Sputnik стали лауреатами конкурса "Патриот России"
Сразу два журналиста радио Sputnik заняли призовые места на XIX Всероссийском конкурсе СМИ "Патриот России – 2020".

Церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса состоялась в городе воинской славы Архангельске.

Очерк "Простыми словами" – спецпроект редактора радио Sputnik Марии Сметаниной, посвященный подвигам журналистов в годы Великой Отечественной, занял первое место в категории "Против фальсификации истории".


Роспечати с участием Минобороны Российской Федерации, органов исполнительной власти и союзов журналистов субъектов РФ.

Радио Sputnik – одна из самых цитируемых радиостанций России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ведущие российские СМИ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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