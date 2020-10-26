Два журналиста радио Sputnik стали лауреатами конкурса "Патриот России"

Анастасия Иванова

Сразу два журналиста радио Sputnik заняли призовые места на XIX Всероссийском конкурсе СМИ "Патриот России – 2020".

Церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса состоялась в городе воинской славы Архангельске.

Очерк "Простыми словами" – спецпроект редактора радио Sputnik Марии Сметаниной, посвященный подвигам журналистов в годы Великой Отечественной, занял первое место в категории "Против фальсификации истории".

Роспечати с участием Минобороны Российской Федерации, органов исполнительной власти и союзов журналистов субъектов РФ.

Радио Sputnik – одна из самых цитируемых радиостанций России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ведущие российские СМИ.