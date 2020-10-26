Джиджи Хадид показала, как выглядит спустя месяц после родов

Вадим Карасев

Месяц назад 25-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой — дочку звезда родила от своего 27-летнего возлюбленного Зейна Малика. Лицо малыши пара пока не показала, да и сама модель последнее время была не столь активна в соцсетях — очевидно, что теперь у нее полно и других забот. Но вчера она поделилась первым после родов селфи и показала поклонникам, как выглядит.





Фото звезда опубликовала не просто так, а чтобы рассказать, что она уже проголосовала на президентских выборах еще на прошлой неделе, и вдохновить подписчиков последовать ее примеру.

Впрочем, фолловеров модели заинтересовал не только политический подтекст ее послания. Под снимком они принялись обсуждать форму модели и отметили, что выглядит она просто потрясающе.

Ты и после родов невероятно красива и стройна! Джиджи, ты отлично выглядишь!

— пишут ей.





Такими темпами, скоро поклонники увидят Джиджи не только в модных фотосъемках, но и на подиуме. Пока же модель наслаждается семейной и спокойной жизнью, которая ей явно идет на пользу.



