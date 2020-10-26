"Голосуют за Путина". На Украине произошел казус во время выборов

Алексей Вольцев

Один из избирателей на местных выборах на Украине испортил бюллетень, дописав в него партию "Единая Россия" и фамилию президента РФ Владимира Путина, а после проголосовал за них. Об этом рассказал кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", – написал Полуян на своей странице в Facebook.

Местные выборы состоялись на Украине в воскресенье. Согласно данным exit poll, борьба за кресла мэров самых крупных украинских городов – Киева, Одессы, Днепра и Львова – продолжится во втором туре, а действующий городской глава Харькова Геннадий Кернес одержал победу уже в первом туре голосования. Явка на выборах составила 36,88%.

сообщало, что Кличко не проголосует на выборах.