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"Голосуют за Путина". На Украине произошел казус во время выборов

"Голосуют за Путина". На Украине произошел казус во время выборов
Один из избирателей на местных выборах на Украине испортил бюллетень, дописав в него партию "Единая Россия" и фамилию президента РФ Владимира Путина, а после проголосовал за них. Об этом рассказал кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян.

"Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию "Единая Россия", – написал Полуян на своей странице в Facebook.

Местные выборы состоялись на Украине в воскресенье. Согласно данным exit poll, борьба за кресла мэров самых крупных украинских городов – Киева, Одессы, Днепра и Львова – продолжится во втором туре, а действующий городской глава Харькова Геннадий Кернес одержал победу уже в первом туре голосования. Явка на выборах составила 36,88%.


сообщало, что Кличко не проголосует на выборах.
# Политика
По материалам: ria.ru

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