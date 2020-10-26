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Горящие туры на Мальдивы от компании Hot Tour

Самый верный способ заполучить дешевую путевку за границу – это приобрести горящий тур. Минимальная стоимость такой поездки достигается по разным причинам – недоукомплектованность самолета или отеля или отказ от забронированного номера.

Международная компания «Хот Тур» предлагает своим клиентам осуществить путешествие на Мальдивские острова. Горящие туры на Мальдивы можно просмотреть непосредственно на официальном сайте компании, где для удобства пользователей реализован простой и понятный поиск.

Группа компаний ХОТ ТУР / HOT TOUR работает на рынке России и СНГ с 1998 года, в группу входит ООО "ХОТ ТУР" (www.hottour.ru) и ТОО "HOT TOUR" (www.hottour.kz), а так же международные компании www.hottour.com. За такой существенный срок компания смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, предоставляя качественный сервис, увлекательные путешествия и минимальную стоимость туров по всему миру.

Туры на Мальдивы

Туры на Мальдивы в настоящее время являются довольно популярным направлением среди русских туристов. В нынешнем году отправиться на прекрасные острова можно с вылетом из Алматы. Для получения детальной информации о понравившемся горящем туре обязательно свяжитесь с менеджером туристического агентства «Хот Тур» по телефонам, указанным на сайте, или используя онлайн чат.

Отдых на Мальдивских островах – это настоящий рай на земле! Здесь уже давно организована прекрасная инфраструктура, присутствует огромное количество отелей на любой вкус и бюджет, реализованы всевозможные развлечения для туристов. Но больше всего Мальдивы запоминаются своими уникальными пляжами и тихими морскими бухтами на лоне нетронутой природы и живописных скал.

Отправиться в увлекательное путешествие может любой желающий, независимо от времени года. На островах всегда жарко, прекрасный климат обеспечивается тропическими циклонами, а море теплое буквально всегда благодаря южным подводным течениям.

Помните, что раннее бронирование или покупка горящего тура гарантирует вам скидку на поездку вашей мечты в пределах от 50 до 70 процентов. Не переплачивайте на отдыхе, а заказывайте увлекательные туры на Мальдивские острова только в туристическом агентстве «Хот Тур».

Больше информации о ближайших рейсах вы сможете найти на официальной странице компании «HOT TOUR» по адресу hottour.kz.

# Бизнес

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Горящие туры на Мальдивы от компании Hot Tour
Горящие туры на Мальдивы от компании Hot Tour
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