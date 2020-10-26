«Грузинская мечта» заявила, что против нее используют «дипфейки»

Лидия Мартынова

С приближением даты парламентских выборов растет риск провокаций, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. По его словам, оппозиция пойдет на всевозможные ухищрения и не погнушается тиражированием лжи.

«У нас есть информация, что представители радикальной оппозиции готовят материалы с использованием таких программ, как например „дипфейк“ (deepfake). Напомню, что с помощью подобных программ можно даже сфабриковать видеоизображение человека. Подобные материалы могут быть размещены в социальной сети за несколько дней до выборов или в день выборов, к чему избиратель должен отнестись с особым вниманием. Целью подобных действий является распространение очередной дезинформации, но уже с использованием новых технологий», — заявил Кобахидзе.

По его словам, известно в целом о намерении, однако о более конкретных деталях им не известно.

«Еще раз призываю все политические субъекты воздержаться от таких действий, которые могут иметь негативное влияние на избирательную среду. Призываю членов нашей партии, активистов и сторонников проявить максимальное терпение и сдержанность, чтобы ни у кого не было повода бросить тень на объективность избирательной среды», — сказал Кобахидзе.

Он попросил избирателей с максимальной осторожностью отнестись к любой информации, распространяемой по телевизору или в социальной сети, чтобы не оказаться под влиянием дезинформации, тиражирование которой, по словам Кобахидзе, интенсивно растет каждый день в последние недели.

«Началась последняя предвыборная неделя. До выборов остается несколько дней, очень важно сохранить конструктивную и мирную среду в течение этих дней», — подчеркнул Кобахидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. В текущем году они в последний раз пройдут по смешанной системе, по формуле 120/30. Избиратели из 150 депутатов высшего законодательного органа страны 120 (вместо 77) изберут по пропорциональным спискам, а остальные 30 (вместо 73) — по мажоритарным.