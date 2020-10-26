Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC и объявил о завершении карьеры

Вадим Карасев

Вчера в Абу-Даби состоялся бой между 32-летним Хабибом Нурмагомедовым и 31-летним Джастином Гейджи. Победу одержал россиянин — во втором раунде он смог победить американца с помощью удушающего приема. Тем самым Нурмагомедов отстоял титул чемпиона UFC в легком весе.





Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи

После победы Нурмагомедов не смог скрыть своих эмоций и расплакался.

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Этот бой стал первым для Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова — он скончался в июле от коронавирусной инфекции.





После победы в поединке, которую Нурмагомедов посвятил отцу, он объявил о завершении карьеры.

Это был мой последний бой. Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой. Я простой парнишка из горного села. Мой брат мне сказал, что Google говорит, что я — самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней,

— сказал он.





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Тем не менее из смешанных единоборств Нурмагомедов, вероятно, навсегда уходить не собирается. Он сказал, что, возможно, теперь попробует себя в роли тренера.