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Hyundai и Kia заплатят огромный штраф за дефектные моторы

Hyundai и Kia заплатят огромный штраф за дефектные моторы
Компании Hyundai и Kia вынуждены потратить почти три миллиарда долларов на устранение проблемы дефектных моторов семейства Theta II. Hyundai заплатит 1,8 миллиарда долларов, а Kia – 1,1 миллиарда. По оценкам Reuters, общий ущерб, нанесенный в том числе имиджу автопроизводителей, может достигать пяти миллиардов долларов.

О проблеме с двигателями в автомобилях Hyundai и Kia стало известно еще в 2015 году: тогда сообщалось о случаях, когда моторы семейства Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра выходили из строя. Следующие несколько лет компании посвятили отзывным кампаниям – проблему устраняли бесплатно для владельцев.
Под отзыв попали, в том числе, модели Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) и Santa Fe Sport (2013–2018), Veloster (2019) и Tucson (2014, 2015, 2019), а также новые Kia Optima, Sorento и Sportage, проданные на рынке США и Канады. В общей сложности ремонт потребовался почти двум миллионам автомобилей. Вместе с тем обе компании пообещали пожизненную гарантию на проблемные двигатели.

На фоне новостей о проблемах Hyundai и Kia акции компаний упали в цене на 2,3 и один процент соответственно.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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