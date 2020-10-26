Иностранцев по электронной визе пустят в Россию через 29 погранпунктов

Влада Некрасова

С 1 января 2021 года в России вводится единая электронная виза. Глава правительства Михаил Мишустин утвердил перечень пограничных пунктов, через которые иностранцам можно будет въехать в РФ по такой визе.

Согласно тексту постановления правительства, в список вошли 29 пограничных пунктов. Из них 12 – это международные аэропорты: в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

В числе морских пунктов пропуска – порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край).

Среди автомобильных пунктов пропуска указаны шесть погранпунктов в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск), один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород). Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов.

На сайте правительства сообщается, что перечень будет дополняться новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием.

Напомним, что получить электронную визу на въезд в Россию смогут с 1 января 2021 года граждане 52 стран.

Действие электронной визы с 2021 года распространится по всей России. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране. Увеличится и срок пребывания иностранных граждан в России – с 8 до 16 дней.

Срок оформления электронной визы займет не более четырех дней. Консульский сбор составит 40 долларов, но детям до 6 лет визу оформят бесплатно.

Напомним, эксперты из компаний по въездному туризму считают, что иностранный турпоток в Россию после введения электронных виз может вырасти «в разы», особенно из стран Европы. Тем не менее, специалисты полагают, что на китайский турпоток в Россию электронные визы не окажут на первых порах значительного влияния в плане резкого роста числа туристов.