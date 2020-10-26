Экс-адвокат Ефремова назвал актёра "жалким человеком"

Вадим Карасев

Эльман Пашаев резко прокомментировал заявление Михаила Ефремова об оказанном на него давлении со стороны адвоката во время процесса. По его словам, угодивший за решетку актер теперь во всем слушает своих новых юристов, которые обещают ему условный срок, если он "сдаст" Пашаева.

"Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что если сдаешь Пашаева – получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый" - сообщил юрист в интервью НСН.

По мнению бывшего адвоката артиста, из-за сложившейся ситуации и неподготовленности к трудностям жизни за решёткой Ефремов готов пойти на всё -"хоть подставить, хоть перешагнуть через труп". Отдельно Пашаев подчеркнул, что представляя интересы актёра в суде, он согласовывал с ним каждый шаг и выполнял все его просьбы.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве, в котором погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Актер получил 8 лет колонии общего режима, позже приговор смягчили до 7,5 лет. Кроме того, суд обязал его выплатить 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего. Ефремова также лишили права управлять автомобилем на 3 года.



1 октября Ефремов написал из СИЗО письмо, в котором вновь покаялся за смертельное ДТП на Смоленской площади. Он выразил готовность возместить ущерб родственникам погибшего и попросил суд смягчить приговор, однако пострадавшая сторона заявила о своем несогласии.