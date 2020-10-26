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Эксперты обсудят меры по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Эксперты обсудят меры по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

27 и 28 октября Министерство просвещения в онлайн-формате проводит два масштабных мероприятия, объединённых общей темой, – ежегодное Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, и VIII Всероссийский Съезд руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Делегаты из всех регионов России, руководители профильных федеральных и региональных структур, представители НКО и эксперты обсудят меры по улучшению качества жизни этой категории учащихся. В сфере особого внимания будет обеспечение социальной защищённости детей и подростков и сопровождение выпускников образовательных организаций.

Минпросвещения России уделяет особое внимание поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их благополучия и безопасности, получению образования и дальнейшему их сопровождению.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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