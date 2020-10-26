Эксперты отрасли делового и event-туризма на MICECON-2020 в формате онлайн

Алексей Вольцев

Профессионалы туристического рынка России проведут онлайн-встречи с филиппинскими коллегами в рамках мероприятия Philippine MICE Conference (MICECON). Конференция пройдет с 26 по 30 октября.

Пленарное заседание среди профессионалов в области организации мероприятий, деловых поездок и конференций пройдет при поддержке офиса по туризму Филиппинских островов.

С 26 по 30 октября состоится 7-е мероприятие MICECON, которое пройдет только в онлайн формате в связи с эпидемиологической ситуацией. Участники обсудят ключевые вопросы и проблемы, влияющие на отрасль. Каждый спикер выступит с презентацией и одновременно затронет общие темы конференции. У каждого участника будет возможность задать вопрос спикеру.

Представители крупных международных компаний, MICE, авиакомпаний и, конечно, офиса по туризму Филиппин расскажут, как функционирует туристическая отрасль страны в условиях Covid-19.

Основная тема конференции: «MICE в будущем: Возобновить,Перезагрузить, Восстановить». К конференции можно подключиться бесплатно профессионалам туристической отрасли, а также специалистам, которым важны темы профессионального развития, восстановления туризма и изменений в MICE индустрии.

Выступать будут представители филиппинских организаций, а также международные отраслевые эксперты. В конференции примет участие генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

MICECOnline будет проходить при поддержке городской мэрии, что позволит большему количеству участников обмениваться знаниями и передовым опытом.

Организованный Советом по продвижению туризма (TPB) Филиппин, MICECONline открыл предварительную регистрацию.

Регистрация и подробности - по ссылке