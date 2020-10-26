Кабмин представит предложения по программе «Земский работник культуры» до 31 марта

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта представить предложения по разработке и финансированию программы «Земский работник культуры». Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября, сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен представить свои предложения по разработке и финансированию программы, в том числе за счёт федерального бюджета на 2021-2023 годы.

В конце прошлого года Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании программы «Земский работник культуры» по аналогии с сельскими врачами и учителями.

В марте 2020 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу поддержки сельских докторов и учителей целесообразно распространить на поддержку сельских работников культуры и спорта, а также социальных работников на селе.

В Минкультуры позднее сообщили, что занимаются проработкой предложений для федеральной программы «Земский работник культуры».