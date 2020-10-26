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Кабмин представит предложения по программе «Земский работник культуры» до 31 марта

Кабмин представит предложения по программе «Земский работник культуры» до 31 марта

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта представить предложения по разработке и финансированию программы «Земский работник культуры». Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября, сообщается на сайте Кремля.

Кабмин должен представить свои предложения по разработке и финансированию программы, в том числе за счёт федерального бюджета на 2021-2023 годы.

В конце прошлого года Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании программы «Земский работник культуры» по аналогии с сельскими врачами и учителями.

В марте 2020 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу поддержки сельских докторов и учителей целесообразно распространить на поддержку сельских работников культуры и спорта, а также социальных работников на селе.

В Минкультуры позднее сообщили, что занимаются проработкой предложений для федеральной программы «Земский работник культуры».

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По материалам: pnp.ru

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