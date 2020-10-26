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Каменная чаша с полезным огнем своими руками

Каменная чаша с полезным огнем своими руками

Нет предела совершенству. Совсем недавно я была в гостях у знакомых, меня поразил вечер в саду. А все дело в костре, вернее в красивой и очень хитрой костровой чаше. Мало того, что смотрится очень элегантно и красиво, так еще и никакого дыма в глаза, приятный запах, огонь и ни одного комара.

Но давайте обо всем по порядку. Костровую чашу хозяин делал сам. Конечно, мне тут же захотелось такую же, поэтому я все подробно расспросила.

Потребуется два тазика разного диаметра. Не нужно брать совсем огромные, так как дрова в такую чашу укладывать не нужно будет. Вы удивлены? Я тоже была удивлена, не могла понять, как камушки гореть могут. Но и об этом потом.

Итак, действовать ка обычно. Делаем цементный раствор, наливаем в большой таз, внутрь ставим таз поменьше и груз. Теперь нужно подождать пару суток, пока раствор полностью застынет. После этого, аккуратно постукивая по стенкам извлекаем сначала чашу из таза, а затем таз из чаши. Чтобы все было красиво, нужно немного пройтись шлифовкой по бетонной чаше.


Теперь нам нужна металлическая баночка, чтобы в ней можно было открывать и закрывать крышку. Потом-то эта крышка может и не понадобится, но пока мы все строим — нужна. Ставим баночку посередине чаши, а сверху кладем металлическую сетку.

Вот сейчас немного сложностей. Сетку нужно так согнуть, чтобы она плотно входила в чашу, при этом огибая банку. Делаем это при помощи кусачек, плоскогубцев. Она как бы надевается на банку, повторяя контуры и банки и стенок. Когда сетка скреплена, с банки снимаем крышку и сетку укладываем поверх.

Теперь самое красивое. Мраморные шарики. Это очень красиво и вправду. Насыпаем их в углубления сетки вокруг банки. Шариков должно быть столько, чтобы они полностью заполнили чашу, вернее сетку и смогли прикрыть банку.

А вот теперь самое главное. Топливо. Такое топливо можно приобрести в магазине. Оно имеет разные запахи, к тому же одна небольшая баночка горит 6 часов и отпугивает всех насекомых, включая комаров. Если топливо в небольшой банке, а оно похоже на гель, то можно ставить его сразу вниз под сетку. Добавляем шарики и разжигаем огонь.

Красиво, стильно, нет слов. Если нужно потушить огонь, то просто накрываем его крышкой, а в следующий раз снова зажигаем. Я решила, что мне такая чаша нужна обязательно.

# Интересное
По материалам: planktons

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