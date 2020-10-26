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Коронавирус ни при чем: названы причины, по которым украинцы не голосовали на выборах

Коронавирус ни при чем: названы причины, по которым украинцы не голосовали на выборах

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Распространение COVID-19 в Украине не было главной причиной отказа жителей страны от участия в местных выборах, проходивших 25 октября: из-за опасности заболеть коронавирусом на избирательные участки не явились 10% граждан.


Самым распространенным «оправданием» пропуска голосования украинцы назвали состояние здоровья, говорится в данных социологического опроса группы «Рейтинг».

Так, из-за внезапного ухудшения самочувствия выборы фактически бойкотировали 20% респондентов.

Также причинами пропуска нынешнего голосования стали: проживание не по месту прописки (19%), занятость в день выборов (15%), не определились с кандидатом (14%), незаинтересованность выборами (12%).

Кроме того, 4% респондентов проживали в населенных пунктах, где местные выборы не проводились и еще 4% ответили, что отсутствовали в списках избирателей.

В опросе приняли участие 9947 респондентов, из них 1200 не голосовали на выборах и были опрошены методом телефонного интервью с использованием компьютера. Только 8747 респондентов ходили на выборы, их опросили на выходе из участка.

Погрешность опроса тех, кто не голосовал, составляет не более 2,8%. Погрешность опроса голосовавших составляет не более 1,4%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ЦИК пообещали опубликовать результаты местных выборов в течение трех-пяти дней.

Фото: rbc.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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