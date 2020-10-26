Козырь в рукаве: Китай готов распродать госдолг США
Технологическая война
В январе две крупнейшие экономики мира сделали важный шаг к окончанию торговой войны: подписали соглашение первой фазы, призванное постепенно восстановить торговлю. Но пандемия COVID-19 все перечеркнула. В Вашингтоне обвинили Пекин в распространении коронавируса и потребовали денежной компенсации. Вдобавок американцы объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), упрекнув ее в потворстве Китаю.
С приближением президентских выборов в США напряженность нарастает. Трамп опять вспомнил об экономическом ущербе, который китайские компании якобы нанесли американской экономике. Дескать, они "перетащили" к себе производство и украли технологические секреты.