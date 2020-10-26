Кудрин рекомендовал хранить небольшие сбережения в рублях
Сегодня, 04:20 Анастасия Иванова
Российским вкладчикам следует распределить сбережения между разными активами, а часть из них хранить в валюте. Такую рекомендацию дал глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Данный вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, пояснил он. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.
По материалам: ria.ru