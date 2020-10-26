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Кудрин рекомендовал хранить небольшие сбережения в рублях

Кудрин рекомендовал хранить небольшие сбережения в рублях
Российским вкладчикам следует распределить сбережения между разными активами, а часть из них хранить в валюте. Такую рекомендацию дал глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Данный вариант предпочтителен, если эти средства не будут тратить ближайшие год-полтора, пояснил он. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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