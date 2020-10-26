Лучшие фильмы про любовь подростков: 50 кинолент

Алексей Вольцев

Фильмы о подростковой любви - это жанр, который нужен,когда вы хотите вырваться из серой реальности и по-настоящему начать переживатьза главных героев. Они могут быть сумасшедшими и веселыми, но также могут подниматьсложные темы. Фильмы о подростковой любви с годами набирают все больше и большезрителей во всех возрастных группах. Ведь каждый из нас помнит, как сложновступить во взрослую жизнь. ТОП - 50Всем парням, которых я любилараньше (2018)