Лучшие фильмы про страсть: ТОП - 50 самых известных кинолент

Анастасия Иванова

Фильмы о страсти могут быть такими же разными, как солнцеи дождь, ночь и день. Если вам надоели нерефлексивные и банальные постановки,эти картины подарят вам эстетические ощущения, неизгладимые впечатления,сердечную аритмию и вибрации души. Эти картины показывают истинное лицо любви -без ретуши, без намека на инфантильность и поверхностные мысли.ТОП - 50Дневник Бриджит Джонс (2001)