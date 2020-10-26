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Лучшие фильмы про страсть: ТОП - 50 самых известных кинолент

Фильмы о страсти могут быть такими же разными, как солнцеи дождь, ночь и день. Если вам надоели нерефлексивные и банальные постановки,эти картины подарят вам эстетические ощущения, неизгладимые впечатления,сердечную аритмию и вибрации души. Эти картины показывают истинное лицо любви -без ретуши, без намека на инфантильность и поверхностные мысли.ТОП - 50Дневник Бриджит Джонс (2001)
# Интересное
По материалам: intrigue

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