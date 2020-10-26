Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Макрон после оскорблений Эрдогана отозвал посла из Турции

Макрон после оскорблений Эрдогана отозвал посла из Турции
Эммануэль Макрон на похоронах учителя Самуэля Пати, убитого исламским радикалом

Очередные оскорбительные высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона привели к отзыву французского посла из Анкары для консультаций, сообщает Cumhurriyet.

Выступая на съезде Партии справедливости и развития, Эрдоган порекомендовал Макрону обратиться к врачам-психиатрам и обвинил его в неуважительном отношении к миллионам французских мусульман. Таким образом он отреагировал на планы президента по борьбе с исламским экстремизмом.

"В чем проблема Макрона с исламом и мусульманами? Он нуждается в лечении психического здоровья. Что еще можно сказать главе государства, который не разбирается в свободе убеждений и взглядов, который ведет себя таким образом с миллионами верующих, живущих в его стране", – сказал турецкий лидер.

В Париже в ответ заявили о том, что Эрдогану необходимо срочно менять свою "опасную во всех отношениях политику", назвали его комментарии неприемлемыми. МИД принял решение временно отозвать главу дипмиссии и отдельно подчеркнул, что отсутствие соболезнований и поддержки со стороны Эрдогана после убийства учителя исламским радикалом "было учтено".

Как сообщал Ruposters, завтра, 26 октября, глава МВД Франции приедет в Москву, чтобы обсудить высылку исламских радикалов с российским гражданством обратно на территорию РФ.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Макрон после оскорблений Эрдогана отозвал посла из Турции
Макрон после оскорблений Эрдогана отозвал посла из Турции
Байден признал Россию самой большой угрозой для США
Байден признал Россию самой большой угрозой для США
До 45% больных коронавирусом в Подмосковье пришлось подключить к ИВЛ
До 45% больных коронавирусом в Подмосковье пришлось подключить к ИВЛ
Софи Лорен: "Обожаю сниматься у своего сына"
Софи Лорен: "Обожаю сниматься у своего сына"
Байден назвал Россию самой большой угрозой для США
Байден назвал Россию самой большой угрозой для США
5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре, чтобы стать счастливее
Азербайджан еще не принял предложение США по перемирию с Арменией, - Белый дом
Азербайджан еще не принял предложение США по перемирию с Арменией, -
Кудрин рекомендовал хранить небольшие сбережения в рублях
Кудрин рекомендовал хранить небольшие сбережения в рублях
Мясников ответил на призывы Жириновского лишить его диплома
Мясников ответил на призывы Жириновского лишить его диплома
Пашинян обвинил НАТО в том, что Турция ведет войну против Карабаха
Пашинян обвинил НАТО в том, что Турция ведет войну против Карабаха
Бут предрек США начало гражданской войны в ночь после выборов
Бут предрек США начало гражданской войны в ночь после выборов
Таро-прогноз на ноябрь 2020 года
Таро-прогноз на ноябрь 2020 года

Топ на сегодня

Украине предрекли экономический армагеддон
Украине предрекли экономический армагеддон
Вирусолог: Ситуация с вирусом в России стабилизируется летом 2021 года
Вирусолог: Ситуация с вирусом в России стабилизируется летом 2021 года
Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию
Астролог рассказала из-за чего каждый знак зодиака впадает в депрессию
Падали, но поднимались: как этот год изменил жизни Регины Тодоренко и Влада Топалова
Падали, но поднимались: как этот год изменил жизни Регины Тодоренко и
МИД Казахстана ответил на жалобы из-за фильма "Борат-2"
МИД Казахстана ответил на жалобы из-за фильма "Борат-2"

Еще по теме

«Это оскорбление»: МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне
Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары
"Что не так у Макрона?" Эрдоган призвал лидера Франции "лечить психику"
Эрдогана переизбрали на пост председателя Партии справедливости и развития