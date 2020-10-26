Макрон после оскорблений Эрдогана отозвал посла из Турции

Вадим Карасев

Эммануэль Макрон на похоронах учителя Самуэля Пати, убитого исламским радикалом

Очередные оскорбительные высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона привели к отзыву французского посла из Анкары для консультаций, сообщает Cumhurriyet.

Выступая на съезде Партии справедливости и развития, Эрдоган порекомендовал Макрону обратиться к врачам-психиатрам и обвинил его в неуважительном отношении к миллионам французских мусульман. Таким образом он отреагировал на планы президента по борьбе с исламским экстремизмом.

"В чем проблема Макрона с исламом и мусульманами? Он нуждается в лечении психического здоровья. Что еще можно сказать главе государства, который не разбирается в свободе убеждений и взглядов, который ведет себя таким образом с миллионами верующих, живущих в его стране", – сказал турецкий лидер.

В Париже в ответ заявили о том, что Эрдогану необходимо срочно менять свою "опасную во всех отношениях политику", назвали его комментарии неприемлемыми. МИД принял решение временно отозвать главу дипмиссии и отдельно подчеркнул, что отсутствие соболезнований и поддержки со стороны Эрдогана после убийства учителя исламским радикалом "было учтено".

Как сообщал Ruposters, завтра, 26 октября, глава МВД Франции приедет в Москву, чтобы обсудить высылку исламских радикалов с российским гражданством обратно на территорию РФ.