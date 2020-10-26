Местные выборы в Украине проходят спокойно – глава Нацполиции

Анастасия Иванова

Местные выборы в Украине проходят спокойно. Об этом в ходе брифинга заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко. Нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования, пока не зафиксировали. "Действительно, нет таких вопиющих фактов, свидетельствующих о том, что выборы где-то не состоятся или сложно происходят", – подчеркнул Клименко.Зарегистрировали уже 2401 заявление о нарушении, правоохранители составили 63 протокола, 41 из которых связан с повреждением бюллетеня.Глава Нацполиции рассказал, что к середине дня зафиксировали восемь случаев "минирования" избирательных участков. Процесс волеизъявления граждан при этом не останавливался. Все такие сообщения оказались фейками. Полиция выясняет личности злоумышленников.Зафиксировали еще один факт незаконного подвоза избирателей. "В настоящее время еще два двухэтажных автобуса пришли из Житомирской области со 132 людьми. Мы выясняем, с какой целью эти граждане прибыли в Киев", – отметил Клименко. По его словам, все прибывшие доставлены в райуправления для выяснения информации.Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.