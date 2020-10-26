МИД оценил тезис Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия

Влада Некрасова

Доклад госдепа о кибербезопасности содержит антироссийские высказывания, граничащие с хамством, а тезис о снижении порога применения ядерного оружия вызывает особое беспокойство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, в Москве обратили внимание на опубликованный 20 октября доклад Госдепартамента США "О международной безопасности в киберпространстве: новые модели для снижения рисков".