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МИД оценил тезис Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия

МИД оценил тезис Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия
Доклад госдепа о кибербезопасности содержит антироссийские высказывания, граничащие с хамством, а тезис о снижении порога применения ядерного оружия вызывает особое беспокойство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, в Москве обратили внимание на опубликованный 20 октября доклад Госдепартамента США "О международной безопасности в киберпространстве: новые модели для снижения рисков".

# В мире
По материалам: ria.ru

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