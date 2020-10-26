Мишустин заявил, что Россия всегда жила под санкциями

Анастасия Иванова

Россия всегда жила в санкциях, главное - развивать собственную экономику, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководством фракций.

"Без сомнения, санкции - это важнейший элемент, с которым мы живем. Но уважаемый Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.), не мне Вам говорить о том, что мы всегда жили с санкциями. Последние 150-200 лет Россия или Российская империя без санкций не существовала", - сказал он.

"Главное в этой истории - чтобы мы занимались развитием собственной экономики, развитием собственных технологий, образования, науки, медицины. Это то, собственно говоря, что и определил президент в указе по достижению национальных целей", - подчеркнул премьер.