Мясников ответил на призывы Жириновского лишить его диплома

Вадим Карасев

Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на призыв лишить его диплома со стороны главы ЛДПР Владимира Жириновского. Медик признал, что был готов к гневу политика, поскольку их мнения ощутимо расходятся.

В своем Telegram-канале Мясников написал, что "искренне уважает" Жириновского, однако как и он, только высказывает свое мнение.

Как сообщал Ruposters, 25 октября Жириновский заявил, что Мясникова необходимо лишить диплома и запретить ему публично выступать. Недовольство политика вызвали призывы специалиста активизировать туризм в Турцию.