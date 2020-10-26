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Мясников ответил на призывы Жириновского лишить его диплома

Мясников ответил на призывы Жириновского лишить его диплома

Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на призыв лишить его диплома со стороны главы ЛДПР Владимира Жириновского. Медик признал, что был готов к гневу политика, поскольку их мнения ощутимо расходятся.

В своем Telegram-канале Мясников написал, что "искренне уважает" Жириновского, однако как и он, только высказывает свое мнение.

Как сообщал Ruposters, 25 октября Жириновский заявил, что Мясникова необходимо лишить диплома и запретить ему публично выступать. Недовольство политика вызвали призывы специалиста активизировать туризм в Турцию.

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По материалам: uposters.ru

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