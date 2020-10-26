Мультипликации посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»

Алексей Вольцев

26 октября в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» стартовала новая тематическая неделя, посвящённая анимации и российским мультфильмам, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

В течение недели школьники смогут узнать, как создаются мультфильмы, посетят виртуальные экскурсии по киностудиям, встретятся с создателями анимационного кино, режиссёрами киностудий «Союзмультфильм» и «Мельница». Кроме того, участники конкурса смогут сами стать авторами мультфильмов.

26 октября состоится онлайн-лекторий «Как создаются мультфильмы от «А» до «Я», его проведёт режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик, сценарист студии анимационного кино «Мельница» Константин Бронзит.

28 октября руководитель отдела «захвата движения» киностудии «Союзмультфильм» Сергей Лобанков проведёт онлайн-лекторий «Создание образа мультперсонажа с помощью техники захвата движения».

29 октября капитан интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель «Хрустальной совы», обладатель звания «Лучший капитан Клуба» Алексей Блинов проведёт онлайн-лекторий «Команда, которая возьмёт любые высоты».

30 октября состоится онлайн-лекторий «Как рождаются образы мультипликационных героев» режиссёра-мультипликатора, художника-постановщика и сценариста («Ну, погоди!», «Два слона» и др.) Алексея Котёночкина.

31 октября пройдёт онлайн-лекторий «Как вдохнуть в персонаж жизнь: искусство озвучивания», который проведёт актриса озвучивания и дубляжа, певица Лариса Брохман.

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Финал «Большой перемены» пройдёт с 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек», в нём примут участие 1200 школьников.

Победителями конкурса станут 300 учащихся 9–10-х классов и 300 11-классников. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, до 5 баллов – к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9–10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.