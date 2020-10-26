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На Галапагосских островах выросла численность пингвинов и нелетающих бакланов

На Галапагосских островах выросла численность пингвинов и нелетающих бакланов

Администрация национального парка «Галапагосские острова» сообщила, что в 2020 году своего пика достигла численность популяций двух редких видов птиц: галапагосских пингвинов и нелетающих бакланов. Причинами этого считают благоприятные климатические условия и пандемию COVID-19.

Галапагосский пингвин (Spheniscus mendiculus) — один из самых маленьких представителей своего семейства, рост взрослой особи редко достигает полуметра, а весят эти птицы всего до двух с половиной килограммов. Это единственный представитель пингвинов, обитающий не в Антарктике, а недалеко от экватора. Галапагосский нелетающий баклан (Phalacrocorax harris), напротив, самый крупный представитель семейства баклановых. Его масса может достигать пяти килограммов, а длина тела — метра. Крылья этого вида бакланов настолько укорочены, что летать он не способен. Пищу галапагосский баклан добывает, ныряя в водах океана. Нелетающие бакланы живут на двух островах Галапагосского архипелага — Фернандина и Изабелла. На этих же островах обитает и около 90 % галапагосских пингвинов. По данным Красной книги МСОП, нелетающий баклан относится к уязвимым видам, а галапагосский пингвин — к вымирающим.

По последним подсчетам, нелетающих бакланов в 2020 году стало 2220 (1914 в 2019), а галапагосских пингвинов — 1940 (1451 в 2019). Таким образом, количество бакланов в 2020 году стало самым большим за всю историю наблюдений (с 1977 года), численность пингвинов же оказалась самой высокой с 2006 года. Подсчет птиц проводился сотрудниками национального парка и Фонда Чарльза Дарвина в сентябре нынешнего года.

Ученые знают, что численность этих птиц подвержена значительным колебаниям в зависимости от климатических условий. В годы, когда наблюдается явление Эль-Ниньо, то есть температура поверхностных вод у западного побережья Южной Америки возрастает, численность птиц сокращается из-за нехватки пищи. В 1983 году из-за Эль-Ниньо погибла почти половина нелетающих бакланов и их осталось около 400. С тех пор они постепенно восстанавливали свою численность. Однако в 2006–2007 годах из-за нового Эль-Ниньо она вновь упала с 1500 до 900 птиц. Затем начался новый рост. Сейчас в Тихом океане наступила противоположная фаза в колебаниях температуры воды, так называемая Ла-Нинья, что благоприятно для пищевой базы пингвинов и бакланов.

Еще одним благоприятным фактором ученые называют пандемию коронавирусной инфекции. Из-за карантина в нынешнем году значительно сократилось число туристов, посещавших острова, поэтому прибрежные гнездовья птиц никто не беспокоил.

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По материалам: polit.ru

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