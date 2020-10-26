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На юго-востоке Украины электорат «Слуги народа» «съела» ОПЗЖ, — Владимир Кацман

На юго-востоке Украины электорат «Слуги народа» «съела» ОПЗЖ, — Владимир Кацман

Анализируя предварительные итоги всеукраинских выборов в местные органы власти, журналист и политический эксперт Владимир Кацман заявил, что ОПЗЖ «съела» электорат у «Слуг народа» на юго-востоке Украины, поскольку данная политическая сила не оправдала ожиданий избирателей. Об этом эксперт написал в своем блоге на сатй 112 канала.

По мнению Кацмана, победителем местных выборов на юго-востоке Украины закономерно оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» — политическая сила, которая методично отстаивала свою идеологическую программу.


«Партия получила поддержку тех регионов, где вопросы мира и промышленного развития стоят особенно остро. А если посмотреть на результаты ОПЗЖ в центре страны, видим, что партия постепенно расширяет электоральную географию, поскольку ее программа находит поддержку и вне традиционно склоняющихся к ее поддержке «русскоязычных регионов», — написал в своем блоге Кацман, уточнив, что по результатам выборов ОПЗЖ показала достойные результаты на выборах в Одессе, Мариуполе, Харькове, Днепре, Николаеве, Славянске, набрав от 20 до 30% поддержки избирателей.

Владимир Кацман также отметил, что в крупнейших городах ОПЗЖ немного уступила политическим проектам местных мэров, которые партийным строительством не занимаются, но выезжают на своем имени.

Эксперт полагает, что данная тенденция может не сработать во время избирательной кампании в Верховную Раду. И объяснил, почему так считает: «Эти партии не будут принимать участия в парламентских выборах, поэтому большая часть их электората отойдет именно ОПЗЖ, что лишь укрепит позиции партии в юго-восточных регионах».

Владимир Кацман также считает, что результаты выборов в местные органы власти продемонстрировали и определенные успехи ОПЗЖ в центральных регионах Украины благодаря политической активности Виктора Медведчука.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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