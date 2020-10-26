На новогодние каникулы в Калининград полетят чартеры ANEX Tour

Анастасия Иванова

Туроператор ANEX Tour ставит на новогодний период чартерную цепочку в Калининград. Сколько запланировано рейсов, и сколько будут стоит новогодние туры на базе чартерной перевозки на Дальний Запад России?

КАКИЕ ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ В КАЛИНИНГРАД ПРЕДЛОЖИТ ANEX TOUR

Туроператор ANEX Tour в зимнем сезоне 2020/2021 предложил новогодние пакетные туры в Калининград с перелетом AZUR air. По данным пресс-службы туроператора, запланировано два чартерных рейса из Москвы: 30 декабря и 4 января.

Сформированы туры двух форматов продолжительностью 5 дней: это базовые пакеты (перелет + отель) и экскурсионные туры (перелет + проживание + экскурсионная программа).

Стоимость базовой программы с проживанием в отеле 3* на завтраках начинается от 42 300 р. на двоих взрослых. Новогодняя шоу-программа и трансферы оплачиваются дополнительно.

Экскурсионный тур «Зимние Истории: Глинтвейн, Марципан и Штоллен» обойдется от 79 300 р. за двоих. В программе: посещение Куршской косы, экскурсия в поселок Янтарный, город Светлогорск, дегустация в сыроварне Deutsches Haus и посещение достопримечательностей Калининграда.

В стоимость экскурсионного тура входит проживание в отеле «Ибис» 3* в стандартных номерах (завтраки), транспортное обслуживание, услуги гида-экскурсовода, входные билеты и питание по программе. В тур не включен новогодний банкет, его можно добавить за дополнительную плату (от 9 000 р./чел.).

На новогодний период ANEX Tour рекомендует туристам размещение в четырех отелях на выбор: это Mercure 4*, отель «Турист» 3*, Ibis 3* и отель «Калининград» 3*.

Так, базовый тур в отель «Калининград» 3* с вылетом 30 декабря обойдется в 56 860 р. на двоих. Экскурсионный тур на 5 дней с перелетом на чартере с проживанием в отеле Mercure 4* (завтраки) с заездом 30 декабря стоит от 79 877 р. на двоих.

Помимо чартерной программы бронирование новогодних экскурсионных туров в Калининград возможно с вылетом из Москвы и других городов прямыми рейсами в формате GDS-туров.

КАКИЕ ЭКСКУРСИИ ВОЗМОЖНЫ В КАЛИНИНГРАДЕ НА НОВЫЙ ГОД

Как уточнили представители ANEX Tour, при бронировании заявки можно добавить экскурсии и индивидуальный трансфер. Всего в ассортименте ANEX Tour представлено порядка 20 экскурсионных программ, как группового, так и индивидуального формата.

Например, стоимость групповой экскурсии по Калининграду «Огни ночного города» составит 680 р. на человека, групповой экскурсии «В город Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада «Шаакен Дорф» – от 1350 р. на человека.

Индивидуальная экскурсия по Светлогорску «Восточно-прусские провинции» обойдется от 24 700 р. на двоих.