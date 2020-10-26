"Напряженно работает". Путин похвалил деятельность Госдумы

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин провел личную встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, она состоялась в Ново-Огареве. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил напряженную работу Госдумы в последнее время, а также поблагодарил за работу по поддержке экономики.

"Вячеслав Викторович, подводить итоги работы за год еще рановато, впереди еще два месяца, и они, как правило, являются наиболее напряженными. Но в целом, уже сейчас видно, что Государственная дума, особенно в последнее время, довольно напряженно работает. В том числе это связано с законами, которые необходимо принять в связи с поправками в Конституцию Российской Федерации", – сказал Путин.

"Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики. Хочу поблагодарить Вас и всех депутатов за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии", – добавил президент РФ.

В свою очередь Володин заявил, что COVID переболел 91 депутат, 38 из них находятся сейчас на больничной койке. Кроме того, по словам спикера ГД, один депутат находится в реанимации.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового вируса пандемией.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Италия бьет антирекорды по новым случаям COVID.