Нателла Крапивина об отношениях со Светланой Лободой и своей пансексуальности: "Мы могли разойтись, но Света оказалась умнее"

Вадим Карасев

Героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" стала 38-летняя Нателла Крапивина, клипмейкер, режиссер, кинопродюсер и продюсер Светланы Лободы. В откровенной беседе с ведущей создательница тревел-шоу "Орел и решка" прокомментировала слухи о романе со своей подопечной, призналась в своей пансексуальности и рассказала, что думает об отношениях Светланы с вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном. NEWSTES.RU собрал самые яркие цитаты Нателлы из интервью в новом материале.





О слухах про роман со Светланой Лободой

Это самая смешная история в жизни. Удивительно то, что когда мы с ней действительно были близки, прямо не разлей вода, никаких слухов не было. Они появились в тот момент, когда мы со Светой практически не общались. У нас был период очень сложных взаимоотношений с 2017 по 2019 год. И в этот период активно стали муссироваться эти слухи.

Мы просто действительно со Светой две родственные души. Мы с ней абсолютно разные: у нас разные вкусы, разное отношение к жизни, к семье и к детям. Но есть ощущение, что мы два сиамских близнеца, которых разбросало, и потом они встретились. Я за нее всегда переживаю, я за нее всегда боюсь, мне всегда тревожно. <...> Мне вообще нравится этот ореол таинственности вокруг и Светиной жизни, и моей.





Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Про слухи о романе Светланы Лободы и Тиля Линдеманна

Я не считаю это продюсерской историей. Это вообще связано с личной жизнью моего артиста, и я ее не комментирую. Она же тебе все рассказала в интервью. Я вообще не хотела бы эту тему комментировать, потому что мы потом это, во-первых, не согласуем, а во-вторых, это ее личная история. Абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было. Это вообще не моя история, я в нее не погружаюсь.

Я совершенно не продюсер в этом смысле. Я выступаю категорически против каких-то альянсов и искусственных пар. Я эту историю не поддерживаю.





Светлана Лобода и Тиль Линдеманн

Про свою ссору со Светланой Лободой

Мы очень сильно поссорились и были на грани разрыва. Мы перестали находить взаимопонимание глобально в творчестве. Допустим, вы проделали огромную работу: сделали концерт, отработали четыре дня. И ты дохлый едешь домой, подъезжаешь (а я еще сама за рулем постоянно), паркуешься, и поступает звонок. И она такая: "Вот я тебе когда говорила, что нужно было сделать вот так". И ты такой: "Твою мать, я больше так не могу". Это все исключительно на эмоциях.





Она гиперперфекционист — для меня это определенная болезнь, какая-то деформация. У меня такого нет. Я совершенно спокойно отношусь к тому, что может, например, не зажечься прибор, так бывает. А Света очень деспотична в реализации задач. И ты понимаешь, что больше так не можешь. Еще когда мы жили в Киеве, это было одно: он очень маленький, комфортный, к маме приехал поел, к бабушке заехал, и тебе там сказали, что ты самая лучшая... А когда я переехала в Москву, у меня жизнь буквально разделилась на до и после.





Мы разошлись в том, что, допустим, большую часть нашей жизни до 2017 года мои слова были определяющими во многом. Я задавала тон, а потом она перестала слушать. Потом мы встретились с ней в ресторане. Собственно, после этого ужина мы должны были мило разойтись в разные стороны. Света меня очень любит, несмотря на то что она меня очень часто провоцирует. Она действительно не хочет меня отпускать и сделала все, чтобы после того ужина наши отношения снова начали развиваться. Мы могли разойтись, но Света оказалась умнее меня, и она сохранила эти отношения.





Нателла Крапивина

О подарках от Светланы Лободы

Я дарила ей очень много украшений на каждый день рождения. Самым дорогим подарком, по-моему, все же была машина. Она очень хотела тогда Ford Mustang, и я ей его подарила. Он был полностью эксклюзивный, стоил чуть меньше 100 тысяч евро. А она мне подарила золотые часы Patek Philippe. Это были часы моей мечты, очень редкая модель. Я аж разрыдалась в тот момент. Это было, когда песня "Твои глаза" зазвучала везде. Она сказала: "Я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты столько для меня сделала". Это было очень трогательно.

Как-то мы еще шли с ней по Милану. Проходим мимо галереи, которая закрыта, и я вижу картину. Говорю: "Какая вещь, я бы ее купила. Черт, галерея закрыта". Проходит две недели, и мне эту картину доставляют. Она вернулась на следующий день и купила эту картину. Света в этом смысле абсолютный пацан. У нее вообще отношение к друзьям еще более качественное, чем у меня. Например, ее подруга недавно болела очень сильно, и она потратила нереальные деньги, чтобы отвезти ее в Германию и поместить в клинику.





О своей сексуальной ориентации

Я бы очень хотела ответить на этот вопрос однозначно, но я знаю, что огромное количество людей, которые тебя смотрят, в любом случае в это не поверит. Моей жизненной трагедией является то, что я, будучи человеком очень свободным, выросла в очень консервативной семье. Мой отец (Вагиф Алиев — украинский бизнесмен и миллионер азербайджанского происхождения. — Прим. ред.) — это такой дамоклов меч надо мной всю мою жизнь. В таком метафизическом смысле. Я настолько боюсь, что какой-то мой поступок или увлечение дойдет до него, что я во многих вещах себе в принципе отказываю.





Ксения Собчак и Нателла Крапивина

К сексу я, особенно с годами, становлюсь совершенно равнодушна. Я знаю, что для многих я звучу сейчас как какой-то идиот, но, может быть, я настолько внутренне себя постоянно держу в рамках, что я перестала испытывать в этом какую-то необходимость. Я знаю, что, если этого захочу, у меня это будет, но с годами мне это перестало быть нужным.

Что касается того, как бы я себя охарактеризовала на сегодняшний день, я, скорее, пансексуал. Это человек, который влюбляется в первую очередь в душу, не в гендерный признак, а в душу. Я не хочу врать, а просто хочу дать понять, что я очень свободный человек и, возможно, я могла бы жить так, как мне хочется, и с людьми разных полов. Во мне нет этого противоречия, но мое воспитание и моя национальная принадлежность очень многого меня в жизни лишает. Я просто понимаю, что это моя судьба. Просто в какой-то момент ты перестаешь обращать на это внимание.





О желании родить второго ребенка

Я не страдаю. Я уже достаточно взрослый человек и могу использовать свои какие-то импульсы в творчестве и чем-то другом. У меня, например, сейчас есть огромное желание родить второго ребенка. Все мои мысли и внутренняя энергия направлены в это русло. Рожать я буду только сама. Если я, условно, до 45 лет не рожу, тогда я уже, наверное, буду думать. Противопоказаний у меня никаких нет. Я очень надеюсь, что, может быть, я еще кого-то повстречаю, хотя бы, чтобы этот человек был мне симпатичен. Если нет — то нет.



