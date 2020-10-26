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Несколько правил хороших консерваций

Несколько правил хороших консерваций

Когда начинается сезон заготовок, то у хозяек только и разговоров о том, как стерилизовать, какие крышки лучше, у кого какая банка взорвалась, а кого забродила. Начинающие хозяйки прислушиваются к этим ужасам, все больше убеждаясь, что у них точно ничего не получится, ведь это, оказывается, так сложно, что почти невозможно. Но, на самом деле, бояться не следует. Ошибки совершают все, никто от этого не застрахован. Нужно знать несколько главных правил, и у вас обязательно все получится.


Чтобы соленья и консервации хорошо стояли, в банке соседи должны быть примерно одинакового размера. Во-первых, это не будет слишком много пустот, во-вторых, не придется травмировать овощи пропихивая их в пустоты, в третьих вы сэкономите время, так как укладывать одинаковые по размеру плоды намного проще.
Знаете в чем главный секрет консервирования? Вкусного консервирования. Правильно, в хорошем маринаде. Качество маринада и его вкус напрямую зависят от качества воды. Чтобы не переделывать мутный маринад, или заливку с запахом хлора, перед консервированием запаситесь достаточным количеством фильтрованной или отстоянной воды.



Конечно, у каждой хозяйки есть свой любимый рецепт. Но вот как быть начинающим? Чаще всего молодые хозяйки уверены, что чем больше зелени в банке, тем вкуснее будет. Это заблуждение. Много зелени совсем не показатель хорошего вкуса, а большое количество чеснока, лишит хруста огуречки. Они будут вкусными, и стоять будут, но вот хруст потеряют. По негласным правилам зелени не должно быть более 5%.
Знаете ли вы, что не на все заготовки можно использовать только свежие овощи и фрукты? Если форма не важна, это касается варенья и других подобных консерваций, то продукт можно заморозить, а потом приготовить. Очень актуально, если времени на все не хватает.
Считается, что чем горячее крышки, тем герметичнее они закроют банки. Это совсем не так. Температура крышек никак не действует на их герметичность. Поэтому не обжигайте понапрасну руки.
Больше всего портит жизнь консервациям воздух. Вернее те пузырьки воздуха, которые остаются в банке. Чтобы избавиться от них, можно использовать обычные деревянные шпажки. Слегка пошевелить, проткнуть в нескольких местах ваши салаты и варенья, пузырьки сразу выйдут.

Хозяйки часто делятся секретами друг с другом. Надеюсь, что и наши маленькие хитрости помогут вам делать хорошие консервации.

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По материалам: planktons

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