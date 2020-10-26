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Новый премьер Японии намерен поставить точку в переговорах по Курилам

Новый премьер Японии намерен поставить точку в переговорах по Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении поставить точку в переговорах по Курильским островам и подписать мирный договор с Россией.

Суга выступил с программной речью в парламенте, в ходе которой рассказал, что хочет поставить завершающую точку в переговорах, не откладывая этот вопрос до следующих поколений.

"Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора", - заявил японский премьер, которого цитирует ТАСС.

28 августа бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке из-за проблем со здоровьем. Политик также выразил сожаление, что за свою каденцию так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией, камнем преткновения в котором стала принадлежность четырех южных островов Курильского архипелага - Итурупа, Шикотана, Хабомаи и Кунашира.

Ранее Япония выступала за передачу четырех островов Курильской гряды в качестве обязательного условия для подписания мирного договора. При этом в декларации 1956 года Советский Союз обещал вернуть только два острова. В Токио в 1990-х и 2000-х неоднократно называли этот вариант неприемлемым и отказывались вести по нему переговоры. Россия позже заявила об исключительном суверенитете над Курилами.

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По материалам: uposters.ru

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