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Объявил голодовку. Экс-глава Киргизии Атамбаев недоволен переводом в СИЗО

Объявил голодовку. Экс-глава Киргизии Атамбаев недоволен переводом в СИЗО
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку после перевода из СИЗО Госкомитета нацбезопасности в столичное СИЗО-1, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Атамбаев был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками в ходе массовых беспорядков в ночь на 6 октября. Впоследствии,10 октября он был вновь задержан сотрудниками спецслужб.

"Его перевели в СИЗО-1. В связи с этим он объявил голодовку", – сказал правозащитник.


Бишкеке и других крупнейших городах страны. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд его сторонников.

В этих условиях было принято решение распустить центризбирком и провести новые выборы, однако пока этот шаг не привел к стабилизации ситуации.

Шестого октября депутаты утвердили назначение бывшего парламентария, представлявшего оппозицию, Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер Жогорку Кенеш, подали в отставку.


Парламент Киргизии седьмого октября также запустил процедуру импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова, которая, однако, закончилась неудачей.

Пятнадцатого октября киргизский лидер заявил, что уходит в отставку, не желая, по собственным словам, "держаться за власть и проливать кровь народа".

Ранее радио Sputnik сообщало, что Жапаров хочет баллотироваться на пост президента Киргизии.

# В мире
По материалам: ria.ru

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