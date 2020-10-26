Объявил голодовку. Экс-глава Киргизии Атамбаев недоволен переводом в СИЗО

Лидия Мартынова

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил голодовку после перевода из СИЗО Госкомитета нацбезопасности в столичное СИЗО-1, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Атамбаев был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками в ходе массовых беспорядков в ночь на 6 октября. Впоследствии,10 октября он был вновь задержан сотрудниками спецслужб.

"Его перевели в СИЗО-1. В связи с этим он объявил голодовку", – сказал правозащитник.

Алмазбека Атамбаева

Бишкеке и других крупнейших городах страны. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из-под ареста бывшего президентаи ряд его сторонников.

В этих условиях было принято решение распустить центризбирком и провести новые выборы, однако пока этот шаг не привел к стабилизации ситуации.

Шестого октября депутаты утвердили назначение бывшего парламентария, представлявшего оппозицию, Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра. Прежний глава правительства, как и спикер Жогорку Кенеш, подали в отставку.

Парламент Киргизии седьмого октября также запустил процедуру импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова, которая, однако, закончилась неудачей.

Пятнадцатого октября киргизский лидер заявил, что уходит в отставку, не желая, по собственным словам, "держаться за власть и проливать кровь народа".

Ранее радио Sputnik сообщало, что Жапаров хочет баллотироваться на пост президента Киргизии.