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Окунева: поручение президента по ипотеке на частные дома имеет огромное значение для семей

Окунева: поручение президента по ипотеке на частные дома имеет огромное значение для семей

Поручение президента Владимира Путина разработать меры по предоставлению ипотеки на строительство частных домов позволить улучшить условия проживания российских семей, заявила первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Единая Россия».

«Для семей огромное значение имеет поручение Президента о поддержке индивидуального жилищного строительства», — заявила парламентарий.

Она напомнила, что ранее в России разрешили использовать материнский капитал на строительство или реконструкцию жилых домов на садовых участках. По словам Окуневой, ипотека станет большой поддержкой семьям, тем более многодетным, которые могут получить бесплатно земельные участки.

«Это поможет создать хорошие условия для проживания семей, позволит семьям самостоятельно построить собственное жилье и обеспечивать свое благополучие с помощью государства», — считает депутат.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину до 1 июля 2021 года представить меры поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе возможность выдачи ипотеки на такой тип жилья. 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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