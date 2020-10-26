Орландо Блум сделал необычный подарок Кэти Перри на день рождения
Жених исполнительницы опубликовал забавное видеообращение Бората в инстаграме и написал: "Твоя мечта сбылась. С днем рождения, любовь моя!".
"Как дела, Кэти Пепси? – обратился к певице Саша Барон Коэн после того, как несколько секунд молча смотрел в камеру. – Я планировал заняться парусным спортом во Флориде, поэтому вбил в Интернете "водные виды спорта в Орландо". Но вместо этого мистер Google прислал мне фотографию вашего мужа с "крошкой" наружу (имея ввиду печально известную фотографию Блума 2016 года, когда он катался на байдарке в обнаженном виде. – подчеркнули в EW. ). Наверное, приятно видеть Орландо Блума. У тебя будет очень хороший день рождения".
Позже Кэти Перри опубликовала это же видео у себя в инстаграме и подписала его: "Боже мой!"
оценили зрители и критики.
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента получила 84 процента "свежести" от критиков и 74 процента от зрителей (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и более).