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Орландо Блум сделал необычный подарок Кэти Перри на день рождения

Орландо Блум сделал необычный подарок Кэти Перри на день рождения
. Актер Орландо Блум удивил невесту Кэти Перри, сделав ей необычный подарок на день рождения. Певицу поздравил с 36-летием Саша Барон Коэн, переодетый в казахского журналиста Бората из одноименного комедийного фильма 2006 года.
[media=https://www.instagram.com/p/CGx9hjFlaEN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Жених исполнительницы опубликовал забавное видеообращение Бората в инстаграме и написал: "Твоя мечта сбылась. С днем рождения, любовь моя!".


"Как дела, Кэти Пепси? – обратился к певице Саша Барон Коэн после того, как несколько секунд молча смотрел в камеру. – Я планировал заняться парусным спортом во Флориде, поэтому вбил в Интернете "водные виды спорта в Орландо". Но вместо этого мистер Google прислал мне фотографию вашего мужа с "крошкой" наружу (имея ввиду печально известную фотографию Блума 2016 года, когда он катался на байдарке в обнаженном виде. – подчеркнули в EW. ). Наверное, приятно видеть Орландо Блума. У тебя будет очень хороший день рождения".

Позже Кэти Перри опубликовала это же видео у себя в инстаграме и подписала его: "Боже мой!"


оценили зрители и критики.

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента получила 84 процента "свежести" от критиков и 74 процента от зрителей (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и более).

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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