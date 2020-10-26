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Пашинян обвинил НАТО в том, что Турция ведет войну против Карабаха

Пашинян обвинил НАТО в том, что Турция ведет войну против Карабаха

Действия Турции в Нагорном Карабахе возлагают определенную ответственность на НАТО, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью индийской телекомпании WION.

«Турция — член НАТО, и, считаю, что действия, которые осуществляет Турция в войне против Нагорного Карабаха, возлагают определенную ответственность на НАТО. Организация Human Rights Watch зафиксировала применение в зоне карабахского конфликта запрещенного вооружения, в частности, кассетных бомб. И когда член НАТО вовлечен в этом процессе, когда член НАТО перевозит в зону конфликта наемников и террористов, то ответственность НАТО в этом случае прямая, и НАТО должен ответить на эти вопросы», — заявил Пашинян.

Он также заявил, что в войну против Нагорного Карабаха вовлечены не только Азербайджан, Турция и привезенные ею наемники из Сирии, но и наемники из Пакистана. Премьер уточнил, что он передал всю информацию об участии иностранных наемников международным партнерам.

Глава правительства Армении выразил мнение, что международные организации не способны разрешить конфликт, и вновь высказался за размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Опыт показывает, что подобные структуры (НАТО, ООН) зачастую не владеют достаточными рычагами, чтобы конкретно воздействовать на ситуацию. Поэтому мы считаем, что в данной ситуации выходом может стать размещение российских миротворцев в зоне конфликта. По нашему мнению, международное сообщество, Минская группа ОБСЕ должны содействовать размещению российских миротворцев в зоне конфликта», — сказал Пашинян.

По его мнению, в противном случае предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе невозможно. США и Франция, добавил Пашинян, должны содействовать миротворческим усилиям России в урегулировании карабахского конфликта, а не выступать с отдельными инициативами.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объединить усилия для урегулирования проблемы, а не выступать с отдельными инициативами. Считаю, что в сложившейся ситуации США и Франция должны содействовать миротворческим усилиям России. Особенно, когда Россия, которая наиболее близко расположена к региону, имеет более действенные рычаги воздействия на ситуацию», — сказал премьер-министр Армении.

Он также отверг предположение о том, что между Россией и Турцией в Карабахе происходит опосредованная война.

«Россия не вовлечена в конфликт. Россия выступает в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Да, Россия — стратегический союзник Армении, но она вовлечена в процесс в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», — подчеркнул Пашинян.

27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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