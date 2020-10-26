По температуре воды в Атлантике можно за полтора года предсказать засуху в Амазонии

Вадим Карасев

Ученые из Германии разработали климатическую модель, которая позволяет им прогнозировать периоды засухи в Амазонии на основе анализа температуры поверхности Атлантического океана. При проверке эта модель смогла отследить шесть из семи крупнейших засух, начиная с 1980-х годов. Благодаря ей местные жители смогут заранее узнать о приближающейся засухе и принять необходимые меры, чтобы смягчить ее воздействие.

Исследование было проведено учеными из Потсдамского института изучения климатических изменений под руководством Катрин Цимер (Catrin Ciemer) и опубликовано в журнале Environmental Research Letters. Модель была разработана на основе анализа температуры поверхности Атлантического океана. «Мы обнаружили, что каждые два года температура поверхности в северной и южной тропической Атлантике образует диполь — явление, возникающее при повышении температуры в одном регионе и понижении в другом, — говорит один из авторов работы Никлас Бёрс (Niklas Boers). — Диполь изменяет направление пассатов, которые переносят влагу из Атлантического океана в Южную Америку. Это изменение направления является причиной засух, в основном, в Центральной и Южной Амазонии». Предсказать засуху ученые в состоянии за 18 месяцев до ее наступления.

Сходное явление раньше было описано климатологами в Индийском океане. Открытый в 1999 году «диполь Индийского океана» возникает вследствие разности температур поверхности воды западной и восточной частей этого океана и оказывает значительное влияние на климат Австралии. Примерно раз в 3–8 лет в западной части Индийского океана возрастает количество осадков и повышается температура поверхности, а в восточной его части поверхностные слои воды охлаждаются, следствием этого становятся засухи в Австралии и в Юго-Восточной Азии, а на юге Индийского субконтинента и в Восточной Африке повышается риск наводнений. Когда же «диполь Индийского океана» переходит в противоположную фазу, сухие климатические условия устанавливаются в западной части региона, а влажные — на востоке. Исследования ископаемых коралловых рифов позволяют установить, что климатические колебания, вызванные этим механизмом, существовали в Индийском океане как минимум 6500 лет назад.

Известный бразильский климатолог Карлуш Нобре (Carlos Nobre), комментируя результаты нынешнего исследования, указывает, что наибольшее влияние на климат Амазонии оказывает температура в северной части тропических вод Атлантики. «Мегазасухи 2005 и 2010 годов и засуха, продолжающаяся прямо сейчас, связаны с повышением температуры в северной тропической зоне Атлантического океана, — говорит он. — Однако, в отличие от предыдущих лет, нынешняя мегазасуха началась в мае и июне, не помешав дождям в летний сезон [в Бразилии — с декабря по февраль]. Еще слишком рано говорить, что более теплые воды сохранятся в течение нескольких месяцев и вызовут засуху до следующего сезона дождей».

Ученые полагают, что из-за изменений климата возникает риск того, что Северное полушарие будет нагреваться быстрее, чем Южное, а это будет стимулировать возникновение атлантического диполя и приведет к более частым засухам в Амазонии.