Почти 29 тысяч школьников подали заявки на участие в олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior

Алексей Вольцев

Почти 29 тысяч школьников подали заявки на участие в олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кружкового движения.

Число участников выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Командные инженерные соревнования для учащихся 5–7-х классов проводятся во второй раз Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ) совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей», АНО «Платформа НТИ» и Агентством стратегических инициатив в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Олимпиада проходит по пяти технологическим сферам: «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для мира роботов», «Технологии для среды обитания» и «Технологии для человека».

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада для школьников 5–7-х классов. Среди целей олимпиады – создание условий для интеллектуального развития и вовлечения учащихся средней школы в современные инженерные практики, знакомство с практическими инженерно-технологическими задачами.