Подойти с толком. Кудрин объяснил, как хранить сбережения

Влада Некрасова

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в программе Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1" посоветовал гражданам распределить сбережения между различными активами и часть хранить в валюте.

По его мнению, подобный вариант поможет, если эти средства не будут тратить в ближайшие год-полтора. Если сбережения небольшие и к ним планируют обращаться, то их можно оставить в отечественной валюте.

До конца 2021 года курс рубля останется около текущих значений, пояснил Кудрин.

отметил глава Счетной палаты России, которого цитирует РИА Новости.

Рубль 23 октября обновил месячные максимумы и шестой день подряд показал рост к доллару. Американская валюта достигла отметки в 76,115 рубля – минимум с 22 сентября. Евро впервые с 25 сентября понизился до 90,13 рубля. Как рассказал Наили Аскер-заде глава Сбербанка Герман Греф, курс российской валюты сильно недооценен. Он уверяет, что, если "геополитические факторы стабилизируются, а ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной", то рубль может укрепиться до конца этого года.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Греф уйдет из совета директоров "Яндекса".