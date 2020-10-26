Полина Гагарина рассказала о трудностях в воспитании детей: "Испытываю чувство вины"

Вадим Карасев

33-летняя Полина Гагарина редко посвящает журналистов в подробности своей личной жизни. Особенно от внимания прессы певица оберегает трехлетнюю дочь Мию: она до сих пор не показывает лицо малышки на снимках в инстаграме и редко рассказывает о ней в интервью.

Вчера же Гагарина опубликовала новое видео с девочкой в своем микроблоге: на нем она в домашней обстановке танцует вместе с Мией. В подписи к ролику Полина поделилась своими мыслями по поводу воспитания детей. Звезда призналась, что постоянно мучается чувством вины, потому что из-за напряженного графика работы не может проводить с дочерью и 13-летним сыном Андреем достаточно времени.

Я — много работающая мама. Все время думаю и стремлюсь к тому, чтобы больше времени и внимания уделять своим детям, но не всегда это получается. Я продолжаю разрываться между делами, репетициями, ответами на звонки и детьми. Тороплюсь домой, чтобы уложить Мию, чтобы обсудить с Андрюшей все, что у него происходит, а когда не получается, испытываю чувство вины, ругаю себя, переживаю. Я читала про исследования о том, что качество проведенного с детьми времени не зависит от его количества. О том, что как мы проводим время с детьми, гораздо важнее, чем то, сколько времени мы с ними проводим (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написала Полина, также поинтересовавшись у своих подписчиков, что они думают по этому поводу.

Большинство фолловеров согласились с мыслью о том, что качество проведенного с детьми времени гораздо важнее его количества, а также отметили, что малышка Мия растет прирожденной танцовщицей. Были и те, кто посоветовал звезде все же подкорректировать свой рабочий график, чтобы уделять своим наследникам как можно больше внимания.





Полина Гагарина с дочерью Мией

Полина Гагарина не одна занимается воспитанием детей. Малышка Мия и Андрей продолжают много времени проводить с Дмитрием Исхаковым, о расставании певицы с котором впервые заговорили этой весной. Бывший муж певицы уделяет внимание не только дочке, но и сыну Полины от предыдущего брака с Петром Кисловым, к которому относится как к родному.

Мой лучший друг. Вы можете поверить, что ему 12 лет? Рост 175. Атлет! Я часто ловлю себя на том, что общаюсь с Андрюхой абсолютно на равных, без каких-то скидок на возраст. Умный парень. Очень горжусь!

— как-то рассказывал Дмитрий об отношениях с Андреем в инстаграме.





Полина Гагарина с сыном Андреем

Напомним, что в одном из своих недавних интервью Полина Гагарина объяснила, почему редко говорит о детях, не комментирует свой развод с Исхаковым и не показывает поклонникам лицо Мии.

Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье. Потому что это мой тыл, моя любовь,

— объяснила Полина.





Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина