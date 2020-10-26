Проблемы при выращивании рассады базилика

Анастасия Иванова

При выращивании базилика нередко возникает множество проблем. И чаще всего они появляются на самой ранней стадии развития. Хорошая рассада базилика, это уже больше половины всего выращивания. Но, к сожалению, именно рассада и доставляет хлопоты.

Первая проблема — когда базилик вроде как дружно взошел, но вот семенная оболочка остается на ростке. И ведь никак не хочет спадать. В первую очередь нужно разобраться, почему вообще такое случается. Ответа может быть два — во-первых грунт. Если он слишком мягкий, то ростки не встретили никакого сопротивления, и шапочка никуда не делась, во-вторых, маленькая глубина посадки. Тогда тоже просто не хватает сопротивления почвы.

Ну, а вторая причина — это возраст семян. У слишком старых семян оболочка плохо спадает.

Если ничего не делать, то шапочки, которые могут так и не свалиться, загубят ваши ростки. Если попытаться снят оболочку пальцами, то скорее всего росток тоже будет поврежден. Остается постоянно смачивать шапочки из оболочки. Не реже, чем каждые 3 часа, тогда они сами свалятся.





Молодые ростки базилика слишком ранимые. Во всех смыслах. Частенько они просто ложатся. Это, скорее всего, воздействие черной ножки. Лечить такую рассаду долго и практически бесполезно. Поэтому перед посевом всегда обрабатывайте почву. Причиной полегания может стать и переизбыток влаги. Внимательно следите за влажностью почвы.Что случается с базиликом, если после пикировки он не растет или растет слишком медленно. И этому есть объяснение. Скорее всего, во время пересадки были повреждены корешки, а мелкие пустоты между частицами почвы не дают им, укороченным, нормально впитывать влагу и питательные вещества. Нужно очень осторожно утрамбовать грунт вокруг саженцев, и совсем скоро они пойдут в рост. А вот перед пересадкой хорошенько увлажняйте почву, чтобы травмировать корешки как можно меньше.Листья рассады покрываются синеватыми пятнами. Не нужно пугаться, это не самое страшное, что может случиться. Просто рассаде не хватает фосфора. Причем начало нехватки не всегда заметно, так как пятнышки появляются на обратной стороне листочков. Что делать? Устранить сквозняки, утеплить поддон и подкормить рассаду. Через неделю вы ее просто не узнаете.Солнце, которое попадает на рассаду, может обжечь листочки. Конечно, приятного мало, так как ожоги могут погубить молодой базилик. Всегда нужно притенять их в те часы, когда солнце падает прямо на листья. Но, если проблема уже случилась, то рассаду нужно опрыскать раствором эпина. Если это возможно, то такая процедура вернет саженцы к жизни.Вообще, изменение цвета рассады может сигнализировать о разном. Например, если листья побелели, то растениям не хватает света, а вот если пожелтели, то нужно подкормить азотом.

Если быть чуть более внимательным к своим растениям, то любую проблему моно заметить на ранней стадии, а значит, успеть помочь и спасти растения.