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Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без ДРСМД"

Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без ДРСМД"
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ призывает все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД".

"Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении", - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.

# Россия
По материалам: ria.ru

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